E-commerce e consegne a domicilio per mantenere in vita l'economia umbra: segnalate le attività operative a Perugia Today

In piena emergenza Coronavirus, con le rigide quanto indispensabili norme imposte dal Governo per contenere il contagio, sono molti gli imprenditori che hanno dovuto abbassare la saracinesca. Ristoranti, alimentari, centri estetici, negozi di abbigliamento, cartolerie, così come palestre, piscine e tutti i centri sportivi: per molti imprenditori il web sembra l’unico modo per rimanere a galla.

In che modo?

Ad esempio, nel settore del fitness, alcuni hanno attivato lezioni in streaming per continuare ad allenarsi, o alcuni consulenti hanno proseguito nell’offrire i loro servizi via web. Ma per ristoranti, alimentari e tutti gli altri esercizi commerciali costretti a chiudere a causa del Covid-19, l’unica attività consentita è la “Consegna a domicilio”. Si tratta di una preziosa opportunità per continuare a portare avanti la propria attività e continuare ad offrire un servizio, anche se in maniera nuova. A Perugia, ad esempio, sono sorti alcuni gruppi su Facebook che raccolgono tutte le attività che stanno effettuando la consegna a domicilio dei propri prodotti, come questa esperienza di cui abbiamo già scritto.

In vetrina le aziende locali con consegna a domicilio

Chiaramente l’obiettivo di questa modalità lavorativa è quello di evitare che le persone escano da casa per gli acquisti e incentivare la nostra economia locale, che sarà comunque inevitabilmente colpita dalla situazione in corso.

Anche noi di Perugia Today vogliamo fare la nostra parte, offrendo alla popolazione la possibilità conoscere le imprese che fanno ecommerce, ricevendo tranquillamente a casa i beni di cui hanno bisogno e favorendo allo stesso tempo le imprese e le attività locali che stanno investendo sul commercio elettronico e sulle consegne a domicilio.

Come segnalare su Perugia Today la propria attività

Come fare per segnalare la propria attività commerciale a domicilio? Basterà complilare la scheda azienda disponibile a

Dovete effettuare l’iscrizione (basta un attimo!) e quindi l'accesso; troverete quindi la schermata che vedete qui sotto. Dovrete allora cliccare su "la tua impresa"

Da qui si entra nella schermata riprodotta più in basso, che vi proporrà alcune semplici voci da riempire. Campi obbligatori sono quelli dei contatti telefonici (per farvi raggiungere dai clienti) e dell'indirizzo (per segnalare la zona in cui operate). Potrete poi inserire una vostra descrizione ed eventuale segnalazione dei servizi / prodotti da voi offerti a domicilio.

Una volta che avete effettuato il caricamento della vostra scheda, la nostra redazione riceverà un avviso e procederà all'approvazione della scheda. A quel punto la scheda sarà inserita tra le attività che tutti potranno consultare e di cui si potranno avvalere per restare a casa.