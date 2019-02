Incredibile ma vero, duemila anziani soli rischiano un aumento del 100% dell'affitto per la casa popolare

Una vera e propria bomba sociale rischia di esplodere in Umbria se non saranno apportati dei correttivi al regolamento per le case popolari che dovrebbe entrare a breve a regime. Anche per questo settore si vuole aplicare il futuro canone sociale (l'affitto per l'alloggio popolare) sulla base dell'Isee. Tutto normale. No, assolutamente no perchè se a guadagnarci sarebbero le famiglie più numerose (quelle con figli a carico) a cui verrebbe tagliato il canone mensile, a rimetterci sarebbero invece gli anziani soli che hanno un reddito da pensione che oscilla dai 6mila ai 10mila euro all'anno. Spetterebbe a loro andare a compensare le perdite dell'Ater con le nuove agevolazioni. E questo vuol dire addirittura affiti raddoppiatti. Una situazione difficile che è al vaglio della Terza Commissione regionale guidata dal presidente

Solinas che ha ascoltato le perplessità sul nuovo regolamento sollevate dai sindacati. "Ad oggi – ha spiegato il segretario regionale del Sunia, Rossano Iannoni – i canoni di locazione vengono determinati applicando la precedente normativa (legge regionale ‘33/1996’) e ciò ha consentito all’Ater di raggiungere sempre il pareggio costi-ricavi e di praticare canoni di affitto in media di circa 116 euro mensili. L’eventuale applicazione del canone secondo i parametri Isee porterebbe in dote un aggravio per i nuclei composti da una sola persona, spesso vedove oppure anziani rimasti soli, che vedrebbero incrementarsi fortemente il loro canone mensile per compensare i mancati introiti derivati dal resto della platea interessata agli alloggi di edilizia popolare". oltre 2mila anziani soli - su 7mila alloggi -, con una pensione in media di 550 euro al mese, passerebbe dai 40-60 euro al mese di affitto a 140 euro. Una cifra enorme rispetto alla pensione percepita. Tra bollette, medicine e spese impreviste non arriverebbe a metà mese.

Da qui la bomba sociale che deve essere disinnescata. L’assessore Chianella ha espresso disponibilità a valutare la situazione, ma ha anche ricordato che il ricorso all’indicatore Isee, “che permette la valutazione della condizione soggettiva di ciascun nucleo familiare, è stato introdotto con legge regionale, la ‘15’ del 2002, ed è uno strumento che ormai viene usato dappertutto, tasse universitarie, abbonamenti, perfino per il reddito di cittadinanza e quindi per venire incontro alle richieste dei sindacati bisognerebbe cambiare una legge approvata proprio dall’Assemblea legislativa dell’Umbria”.

All'Isee non vogliono rinunciare neanche centrodestra e grillini. La commissione studierà una formula più equa per tutti ma sul tavolino non ci sono ancora ipotesi. I nostri anziani, soli e con pensioni minime, non devono pagare un centesimo in più. Già stanno alla fame.