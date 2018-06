della Rocca Gioielli: ecco i modelli di Rolex usati più venduti nel mondo

“In quinta posizione dobbiamo raggruppare una serie di Rolex usati classici e sportivi a pari merito, afferma l’esperto di orologeria Luca Grasso, il fascino e la fama del brand rende molto ampia la categoria. Air King, Turn-o-graph, Rolex Lady e Rolex Cellini sono i modelli classici con maggiore prospettiva di crescita e con prezzi attualmente più bassi, in media, rispetto a quelli dei modelli sportivi. In questa seconda categoria troviamo altri modelli molto apprezzati dai collezionisti, tra i quali i Rolex Explorer, i Sea-Dweller, i Deep Sea, Milgauss e gli Yacht - Master”.

In quarta posizione troviamo invece un modello classico, il Rolex DateJust, ideato nel 1945 per festeggiare il quarantennio della nascita della Wilsdorf&Davis, società progenitrice della Rolex. “Il DateJust è l’acquisto ideale per chi desidera effettuare un investimento oggi: ha un costo ancora contenuto, ma il suo valore di mercato sta crescendo rapidamente”, spiega il CEO della storica boutique bolognese.

È un Rolex usato sportivo ad aggiudicarsi la terza posizione: si tratta del Submariner, molto noto non solo per via del suo intrinseco fascino, ma anche grazie al suo legame con un leggendario personaggio cinematografico. Racconta l’esperto: “Il Submariner è nato nel 1953 come orologio dalle grandi prestazioni tecniche, con la possibilità per i sommozzatori di misurare il tempo durante le immersioni, ma è grazie al cinema che è diventato uno dei Rolex usati in assoluto più popolari. In alcuni film della serie dedicata all’agente segreto James Bond, Sean Connery indossa un Submariner, probabilmente la ref. 6538, che oggi vanta un valore di mercato pari a 200.000 euro. Nel 1973 il Submariner torna al polso del celebre agente, interpretato da Roger Moore: questa volta si tratta di uno speciale ref. 5513, anch’esso particolarmente ricercato”.

Il Rolex GMT-Master si conquista il secondo posto nella classifica degli orologi più venduti al mondo: dagli anni Cinquanta ad oggi il suo fascino ha continuato a crescere in modo esponenziale. Anche la nascita di questo modello è legata a un’esigenza tecnica: la presenza della sfera aggiuntiva con una specifica lunetta graduata riportante l’indicazione delle 24 ore consente di impostare un secondo fuso orario. “Il GMT-Master è la risposta di Rolex a una richiesta della compagnia Pan-Am Airlines - spiega il CEO di della Rocca Gioielli - che negli anni Cinquanta compiva voli intercontinentali senza scalo e cercava una soluzione per attenuare l’effetto jet lag su piloti, hostess e steward. Grazie al fuso orario, il personale della compagnia aerea poteva conoscere sia l’orario della città di partenza, sia quello della città di arrivo”.

Se il fascino dei Rolex usati è indiscusso, non c’è dubbio nemmeno su quali siano le tipologie più ambite dai collezionisti: i cronografi d’epoca, in particolar modo quelli del periodo compreso tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta. Spiega l’esperto Luca Grasso: “In quegli anni i cronografi venivano realizzati come strumenti tecnici di grande precisione, destinati a professionisti. Per questo, la loro produzione non conobbe grandi numeri e ciò li rende oggi particolarmente rari e desiderati”. A segnare un vero e proprio record, però, è stato un cronografo degli anni Sessanta: il Daytona Paul Newman ref. 6239, caratterizzato da un quadrante diverso dagli altri Daytona. Un Daytona Paul Newman, in particolare, appartenne al celebre attore a cui il modello deve il proprio nome ed è stato venduto per una cifra mai raggiunta prima dagli orologi Rolex. “Il Daytona Paul Newman ref. 6239 posseduto dall’iconico protagonista del cinema internazionale ha oggi un valore straordinario: nel 2017 è stato battuto all’asta per 18 milioni di euro, comprensivi dei diritti d’asta”.

della Rocca Gioielli è una boutique di orologeria specializzata nella compravendita di Rolex usati, considerata un punto di riferimento in tutto il mondo. Presso della Rocca Gioielli è possibile effettuare compravendite di orologi d’epoca e richiedere valutazioni affidandosi ai periti esperti della boutique, iscritti ai ruoli 1033 e 1042 C.C.I.A.A. e del Tribunale di Bologna.

