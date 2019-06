Caso Astaldi, emendamento "salva cantieri" rimette in moto i lavori sulla Perugia-Ancona

Caso Astaldi verso la soluzione e la Lega esulta per l'approvazione dell’emendamento “Salva Cantieri” contenuto nel Decreto Crescita e volto a garantire crediti non riscossi ad imprese sub appaltate.

I parlamentari Lega Umbria e il capogruppo in Regione rendono noto i provvedimento e precisano che “con l’obiettivo di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori, grazie all’emendamento firmato da Lega e Movimento 5 Stelle presente nel Decreto Crescita, verrà istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo salva-Cantieri".

Quanto alle risorse "saranno destinate alla tempestiva soddisfazione dei crediti delle aziende sub appaltatrici nell’ipotesi dell’apertura di una procedura di crisi a carico dell’appaltatore - si legge nella nota - Ciò sarà applicabile, previa verifica dei requisiti, a tutte le aziende italiane in difficoltà. Un altro impegno mantenuto dal Governo e da Matteo Salvini che, in occasione della sua ultima visita in Umbria, aveva incontrato alcuni rappresentanti delle aziende umbre sub appaltate, garantendo una soluzione imminente".

Ancora una volta "il gioco di squadra a tutti i livelli è risultato la carta vincente per porre fine ad un’annosa questione che durava da troppo tempo– continuano gli esponenti della Lega – Lavorando sul territorio, ascoltando ed incontrando in più occasioni le imprese abbiamo gettato le basi per risolvere la problematica, salvaguardando il tessuto imprenditoriale e i posti di lavoro".