Decathlon sbarca in centro storico: container aperto in piazza Matteotti

Arrivati. Decathlon sbarca in centro storico. Il container è stato montato in piazza Matteotti dopo che l’ordinanza del Comune di Perugia ha concesso l’uso gratuito del suolo pubblico.



Il temporary store, si legge in un cartello affisso, sarà aperto dal 10 al 25 febbraio, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19. Ed è qui che si raccolgono i curriculum consegnati a mano per lavorare al nuovo megastore in costruzione a Olmo.



A regime, il Villaggio darà lavoro a 100 persone, secondo quanto anticipato da Decathlon. Il taglio del nastro del villaggio dello sport unico in Italia sarà a marzo.