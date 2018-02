Decathlon assume per lo store di Perugia: 18 giorni per portare i curriculum in centro storico

Deliberazione della giunta Romizi numero 12 del 17 gennaio 2018. E’ questo l’atto che autorizza Decathlon a sbarcare in centro storico, piazza Matteotti per la precisione, per raccogliere i curriculum per la ricerca di personale dello store di Olmo. Cento assunzioni previste.



Dal 9 al 26 febbraio il container sarà in piazza Matteotti, concessa a titolo gratuito per l’occasione dalla giunta Romizi perché “ l’occupazione di cui trattasi rappresenta un’occasione per favorire l’incremento dell’occupazione in ambito locale, in un momento congiunturale che vede scarse possibilità di lavoro per i nostri giovani, e che sarà promossa l’immagine della città a livello nazionale ed internazionale, poiché viene pubblicizzato il primo caso di apertura di un “Villaggio della Forma Decathlon” in Italia”.