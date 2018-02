Decathlon assume personale a Perugia, boom di curriculum: ancora 10 giorni per fare domanda

Decathlon assume a Perugia per il megastore in costruzione a Olmo. Il punto di raccolta dei curriculum in piazza Matteotti sarà aperto fino al 25 febbraio, dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 19.



Al momento, secondo le prime stime, si viaggia alla media di circa 250 curriculum depositati al giorno, con un boom di cinquecento nel primo sabato di apertura. E online, sempre secondo le prime stime, la quota ha toccato l’asticella delle 2000 candidature. Restano ancora dieci giorni per partecipare alle selezioni. L’azienda cerca principalmente giovani, anche senza esperienza, che praticano sport e conoscono l’ambito sportivo.

A regime, il Villaggio darà lavoro a 100 persone, secondo quanto anticipato da Decathlon. Il taglio del nastro del villaggio dello sport unico in Italia sarà a marzo.