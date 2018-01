Decathlon a Perugia, apertura a marzo: 100 posti di lavoro a regime, come candidarsi

Settanta posti di lavoro a fine marzo, 100 quando il megastore Decathlon di Perugia sarà a regime. Il Villaggio dello Sport, progetto “unico in Italia” prende forma a Olmo – dove è già stata inaugurata la viabilità – e il 23 marzo dovrebbe aprire i battenti. Così si aprono 100 posizioni lavorative alla Decathlon.

Le selezioni si apriranno a metà gennaio. Tra qualche giorno ci si potrà candidare online, inviando il curriculum alla pagina dedicata alle carriere (Lavora con noi) del Gruppo. E c’è di più.



La raccolta delle candidature sarà effettuata anche di persona con una postazione allestita tra gennaio e febbraio in centro storico a Perugia dove sarà possibile recarsi per lasciare il curriculum vitae.

Le selezioni Decathlon per i megastore di Perugia saranno articolate in più fasi. Si partirà dallo screening delle candidature, al quale seguiranno 2 o 3 colloqui con i candidati che risulteranno idonei per le posizioni da coprire. Non ci sono limiti di età fissati, ma l’indirizzo generalizzato di Decathlon è per giovani sportivi.