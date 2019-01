La Chiesa di Perugia investe parte del 5X1000 e mette disposizione 40 borse lavoro (formazione e tirocinio): ecco come candidarsi

Dal 23 gennaio al 24 febbraio 2019 sono aperte le candidature alla seconda edizione del progetto “SoSteniamo il lavoro” della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve realizzato con il sostegno della Caritas italiana e cofinanziato con fondi dell’8xMille della Chiesa cattolica. E’ un progetto di alto valore sociale incoraggiato fin dal suo avvio (2017) dal cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, e che ha visto coinvolte diverse realtà produttive del territorio.

Questo progetto nasce dalla convinzione che per contrastare il rischio di povertà ed esclusione sociale, in cui tante persone scivolano, sia necessario ripartire dal lavoro degno, non sfruttato e degradato, ragionevolmente retribuito e stabile. Il progetto mira a far uscire dal cono d’ombra sociale, psicologico ed economico le persone che vivono questa condizione di rischio, per accompagnarle verso un percorso di autonomia e per lanciare un segno di carità fraterna alla comunità diocesana: con l’impegno di tutti è possibile non lasciare indietro nessuno.

Qualcosa di concreto, non solo pacche sulle spalle, preghiere (che servono sempre...) e tanta solidarietà a parole. Il Cardinale Bassetti sa bene quante famiglie non hanno soldi per mangiare, per acquistare medicine e pagare gli affiti. Ed è per questo che ha lanciato la sua seconda

La seconda edizione del progetto oltre a confermare il servizio di orientamento e tutoring per la ricerca attiva del lavoro e per facilitare l'inserimento o il re-inserimento lavorativo, prevede l’attivazione di 40 percorsi di accompagnamento al lavoro, di cui: 10 tirocini retribuiti presso importanti aziende con sede nella provincia 10 per il corso professionale di “addetto alle macchine utensili tradizionali; C10 borse per il corsoprofessionale di “addetto al rammendo e al rammaglio” - 10 per il corso formativo di “imprenditoria e autoimpiego”

A chi si rivolge il progetto.

Il progetto è rivolto alle persone inoccupate, disoccupate, residenti nel territorio dell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve. Una particolare attenzione sarà data a coloro che vivono in condizioni di vulnerabilità e disagio socio-economico e alle persone con disabilità.

Come candidarsi.

Per candidarsi è sufficiente inviare una e-mail a info@caritasperugia.it specificando la preferenza al percorso a cui si vorrebbe partecipare e allegando il proprio CV aggiornato, il Certificato storico lavorativo (C2 Storico) e l’ISEE aggiornato dal 16 gennaio 2019. In alternativa, i suddetti documenti possono essere consegnati a mano o a mezzo posta prioritaria presso il Centro di ascolto diocesano di Perugia, in via Montemalbe, 1 (zona via Cortonese) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

Scadenza.

Le candidature dovranno pervenire entro domenica 24 febbraio 2019 (venerdì 22 febbraio, alle ore 12, per quelle consegnate a mano).