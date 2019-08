L'Umbria che batte la crisi, la Cucinelli cresce con la moda bambino e donna: ordini record in tutto il mondo

"Molto molto positivo il riscontro della raccolta ordini, ormai terminata, delle nuove collezioni Uomo Primavera Estate 2020 e della prima collezione dedicata al kidswear; la linea bimbo è un grande progetto in cui crediamo e al quale abbiamo dedicato molte energie": continua a crescere nel mondo una delle più importanti aziende umbre, la Brunello Cucinelli, leader nel settore della moda di lusso. L'aver puntato sul cachemire per uder 12 sta dando ottimi risultati.

"Ottima anche la raccolta ordini della collezione Donna Primavera Estate 2020, in via di conclusione: il gusto attuale del mercato, elemento importantissimo, si sta dimostrando particolarmente affine al nostro. Per il 2020 ci attendiamo, in linea con il nostro progetto di lungo periodo, un'ulteriore crescita del fatturato e dei profitti”.

Il C.d.A. ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale 2019 e i ricavi netti sono saliti a 291,4 milioni di Euro (+8,1%), la rescita delle vendite nei Mercati Internazionali è pari al +9,5%, e nel Mercato Italiano, in aumento del +1,1%; Europa +9,7%, Nord America +9,0%, Cina +15,9%, Resto del Mondo +5,3%;