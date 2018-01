Numeri da capogiro per il re del cachemire, Cucinelli non conosce crisi: fatturato record nel 2017

Un anno molto positivo per la casa di moda dell’imprenditore del cachemire, Brunello Cucinelli, che ha chiuso il 2017 con una crescita di fatturato. L’anno appena trascorso ha visto superare le vendite (sopra i 500milioni di euro) con un aumento in tutti i canali distributivi. Ricavi netti a 503,6 milioni di euro, cresciuti del 10,4% rispetto al 2016; ma l’aumento delle vendite ha visto un’impennata in tutti i canali distributivi: monomarca retail +19%, monomarca wholesale +1,5%, multimarca wholesale +6%.

Un risultato importante anche quello ottenuto nel mercato italiano, con una crescita di ricavi che raggiungono 84,7 milioni di euro con un aumento dell’11,2% rispetto al 2016. Ma l’andamento positivo si registra in tutti i mercati Internazionali: Europa +10%, Nord America +6%, 'Greater China' +36%, resto del mondo +5%.