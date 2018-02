Perugia non è Terni... per il bilancio. Corte dei Conti: "Bene nel 2017. Piano anti-criticità positivo"

Perugia non è Terni, almeno in fatto di bilancio. Non lo dice la politica, nè il sindaco Andrea Romizi. Ma lo certifica, dopo l'analisi del Piano comunale per mettere in sicurezza i conti, la Corte dei Conti che ammette che l'amministrazione di Palazzo dei Priori è sulla buona strada. La stessa corte dei conti che aveva evidenziato criticità importanti causate dalle eredità pesanti in fatto di conti delle passate gestioni di centrosinistra, dalla crisi che non permette di incassare le cifre dovute (le famiglie non riescono a pagare tasse e balzelli) e il ricorso continuo alle anticipazioni di cassa dall'amministrazione per pagare la spesa corrente e gli investimenti.

Il Piano redatto dall'assessora Bertinelli non è piaciuto all'opposizione ma ha conquistato i magistrati contabili: "Questa Sezione non può che prendere atto favorevolmente dell'ampienza degli interventi messi in atto dal comune di Perugia al fine di redigere la propria azione amministrativa-contrabile verso la risoluzione delle criticità riscontrate. E' evidente che molte delle misure intraprese richiederanno tempi medi-lunghi al fine di esplicare i propri effetti".

La Corte dei Conti ammette inoltre nel 2017, l'ultimo bilancio, la Giunta Romizi ha agito in maniera positiva rispetto al passato. "Appare comunque già rilevante un primo obiettivo realizzato dal Comune di Perugia che al termine dell'esercizio finanziario 2017 ha ridotto sia il valore delle anticipazioni non restituita al termine dell'esercizio, pari 13milioni di euro, sia l'ammontare dei fondi a destinazione vincolata utilizzati e non ricostituiti al termine dell'esercizio, pari a 4milioni di euro".