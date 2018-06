Nuove aperture: in Corso Vannucci lo store di borse, accessori e pezzi unici tutti made in Italy

Nuove aperture in centro storico. Ha fatto capolino il 9 giugno il nuovo punto vendita di Ebarrito, il brand di accessori handmade realizzati in Italia, che ha scelto il cuore pulsante di Perugia per il suo store. Si tratta di un negozio temporaneo, aperto nei mesi di giugno e luglio lungo Corso Vannucci 25 per presentare le nuove collezioni, ma anche come un luogo di incontri e di eventi.

La scelta di Perugia non è di certo casuale, ma rappresenta per il brand il ritorno alle origini e soprattutto il ritorno a casa per il fondatore del marchio, Alessandro La Micela, che ha avuto i suoi natali nella città e da questa è partito per sviluppare il suo progetto e la sua azienda. Alessandro ha creato nel 2009 con la moglie Gloria Stringhini il brand Ebarrito, un’azienda di borse e scarpe in pelle che nei trattamenti e nell'utilizzo dei materiali eco compatibili rispecchia la filosofia di vita della giovane coppia.

“L’apertura del negozio di Perugia è per me davvero momento di grande soddisfazione e gratitudine per il percorso che il nostro brand ha fatto” dichiara Alessandro La Micela, CEO di Ebarrito. “Dopo anni di intenso lavoro, di viaggi, di progetti e sacrifici torno nella mia amata città con la possibilità di presentare e condividere la mia azienda e il mio marchio, con la speranza di contribuire nelle mie possibilità alla ricchezza creativa e imprenditoriale di Perugia”.