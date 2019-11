Perugia, aprte un corso gratuito per badanti e colf: formazione, preparazione e benessere degli anziani

Un corso totalmente gratuito rivolto a colf e badanti che già svolgono questo delicato lavoro di cura o a tutte le persone che volessero intraprendere l'attività: lo offre la Filcams Cgil nazionale e di Perugiam, in collaborazione con l’Ente Bilaterale Ebincolf e il centro multiservizi Ce.Mu., con la promozione del Sistema Colf. “In una regione come l’Umbria in cui la vita media è più alta di quasi tutte le altre regioni italiane, la Filcams Cgil di Perugia si è posta il problema di come conciliare le esigenze delle famiglie umbre con le aspettative dei tanti lavoratori del settore domestico”, spiegano dal sindacato. Di qui l'idea di un programma di tredici lezioni frontali, per professionalizzare le lavoratrici, grazie ai finanziamenti che Ebincolf e Ce.Mu. stanno erogando in tutta Italia (con la promozione del Sistema Colf) per migliorare i servizi del welfare familiare.

“Questo percorso formativo, fatto con docenti altamente professionalizzati – continua la Filcams - vuole essere un primo approccio alla formazione per queste lavoratrici che impareranno a conoscere le famiglie in cui presteranno la loro opera e le necessità dell’anziano di cui si prenderanno cura. Saranno insegnati loro anche i principi su cui si basa la prevenzione degli incidenti nell’ambiente domestico”.

Alla fine del percorso Filcams Cgil e Ebincolf rilasceranno un attestato di frequenza a ogni partecipante che conosca l’italiano, abbia assicurato una partecipazione ad almeno l’80% delle lezioni e abbia superato un test conclusivo. Chi può dimostrare di aver già svolto il lavoro nel settore della collaborazione domestica (per almeno 12 mesi negli ultimi 36) potrà sostenere un esame che, se superato, consentirà il rilascio di una certificazione professionale che permetterà a tutti i corsisti e corsiste non solo di svolgere al meglio il proprio lavoro, ma anche di avere più possibilità, in futuro, di trovare un impiego qualificato.

“Non va scordato – sottolinea ancora la Filcams - che questo è un tipo d’impiego ad altissimo turn-over e viene da sé, che anche le famiglie che si avvarranno di collaboratori debitamente formati, beneficeranno nell’avere collaboratori più qualificati per il proprio ruolo e li ricercheranno”. Il corso intero di 40+24 ore (40 ore per corso base per colf + 24 ore per corso di specializzazione per badante) si svolgerà con cadenza settimanale e di pomeriggio, a partire dal mese di dicembre 2019. Le iscrizioni gratuite sono aperte fino al raggiungimento del numero massimo di 25 iscritti. Per informazioni è possibile rivolgersi alle sedi delle Camere del Lavoro Cgil su tutto il territorio della provincia di Perugia.