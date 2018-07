A Perugia un corso di Laurea unico in Italia: il Made in Italy? Futuro sbocco lavorativo per i giovani

Un nuovo corso di Laurea dedicato al Made in Italy, al cibo e all’ospitalità, unico in Italia e in grado di fondere insieme gli obiettivi formativi di due classi: Scienze del turismo e Scienze, culture e politiche della gastronomia. E’ stato presentato all’Università per Stranieri di Perugia, alla presenza – tra gli altri – del rettore Giovanni Paciullo; di Giovanni Capecchi, presidente del nuovo corso di laurea; di Anna Rita Fioroni, presidente dell’Università dei Sapori, il nuovo corso di laurea triennale le cui iscrizioni partiranno già dal primo agosto mentre le lezioni si apriranno ad ottobre di quest’anno.

Attraverso l’interclasse, il corso intende offrire una formazione culturale riguardante il made in Italy nel suo complesso e una formazione tecnico-pratica che consenta di operare nell’ambito delle imprese del made in Italy e nei settori del cibo, della gastronomia e dell’ospitalità.

“Il corso di laurea in Made in Italy, cibo e ospitalità ha spiegato il rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, prof. Giovanni Paciullo – nasce da un progetto condiviso da Coldiretti Umbria, Confcommercio Umbria, Università dei Sapori e, nel corso della progettazione, ha ricevuto apporti collaborativi da Eataly di Oscar Farinetti, l’Università di Pollenzo, la Fondazione Lungarotti, l’Associazione italiana Città dell’Olio, la Fondazione italiana Sommelier, Eurochocolate. Il nuovo corso – ha aggiunto il Rettore – intende formare un profilo professionale capace di cogliere, rappresentare, progettare, organizzare, gestire l’intreccio tra gastronomia, arte, paesaggio, ospitalità che sono elementi distintivi dell’identità italiana”.