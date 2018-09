Colf, badanti e baby sitter, a Perugia c'è un corso gratuito: ecco come partecipare

Un corso per aspiranti colf, badanti e baby sitter della durata di 88 ore, quello organizzato dalle Acli di Perugia insieme al Patronato, lo Sportello Lavoro, le Acli Colf ed Enaip e, in collaborazione con Agsg ed Ebin Colf.

Il termine utile per iscriversi è il 10 settembre. Possono partecipare tutti senza limiti di età, sesso e nazione. Il corso si terrà presso le Acli di Perugia in Via Sicilia, 57 a partire, presumibilmente, dalla fine di settembre. Dal lunedì al venerdì mattina sino al 10 settembre, è possibile presentare le domande di iscrizione presso la reception delle Acli.

“Parliamo spesso del lavoro domestico ponendo attenzione alle norme che lo disciplinano, ma raramente ci soffermiamo a riflettere sul reale impatto economico e sociale di questo settore nel bilancio familiare e come modifica abitudini e tradizioni nella famiglia stessa e nell'interazione tra datori e lavoratori. Le Acli da sempre impegnate sulla tutela delle famiglie e dei lavoratori del settore poichè la questione è innanzitutto culturale e poi contrattuale. Per sciogliere le complessità che coinvolgono le famiglie, è necessario un approfondimento mirato che consenta di ragionare sull'intreccio tra tempi di vita, spazi e relazioni che definiscono l’esperienza domestica”.