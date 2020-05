Coronavirus e cassa integrazione, il punto della Regione Umbria: "Ammortizzatori per 21.579 lavoratori"

Cassa integrazione in deroga e coronavirus, la Regione Umbria fa il punto della situazione. Come spiega l'assessore allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni, “si concluderanno oggi le attività istruttorie della richiesta di cassa integrazione in deroga di competenza della Regione Umbria”.

In cifre, la situazione è questa: “Alla data di ieri 6 maggio – prosegue l’assessore – delle 9.670 richieste inoltrate sono state oggetto di provvedimenti amministrativi di Arpal Umbria 8.930 posizioni pari al 92 per cento del totale di cui 8.436 autorizzate ed inviate ad Inps e 494 dinieghi". E ancora: "Delle 740 domande rimanenti, tutte già esaminate, per 595 è in corso di adozione un provvedimento di rigetto in quanto relative a doppi invii o comunque non autorizzabili. Le ulteriori 145 richieste saranno autorizzate in data odierna o non appena perverranno le integrazioni istruttorie necessarie da parte di Inps”.

L'assessore regionale Fioroni spiega anche che "ad oggi (7 maggio) sono stati ammessi a fruire degli ammortizzatori sociali in deroga 21.579 lavoratori dipendenti per un impegno di risorse complessivo pari a 38.982.000 euro".

E ancora: "Si tratta di un’attività che ha impegnato le strutture di Arpal che ha dedicato e formato uno specifico team di professionalità per rispondere in tempi adeguati all’emergenza che ha interessato migliaia di imprese e decine di migliaia di lavoratori. L’elenco dei datori di lavoro autorizzati a fruire della cassa integrazione in deroga viene aggiornato in tempo reale ed è consultabile al seguente sito internet www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga".

Stamattina, poi, le Regioni incontreranno il Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, per chiedere nuove risorse per la cassa integrazione in deroga: "La competenza della Regione sugli ammortizzatori sociali è riferita esclusivamente alla cassa integrazione in deroga - spiega Fioroni - e l'auspicio - è che questo strumento possa essere di supporto nella fase di transizione che dovrebbe accompagnare il sistema economico regionale verso la riapertura delle attività e la ripresa economica. A tale scopo, insieme alle altre Regioni, abbiamo richiesto ulteriori risorse anche per la cassa integrazione in deroga e questa mattina incontreremo il ministro del lavoro Nunzia Catalfo".