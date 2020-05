Turismo, Passignano sul Trasimeno si rifà il look: nuovo arredo urbano

Mentre la Regione lancia una campagna sulle tv nazionali per promuovere un'Umbria "bella e sicura" e rilanciare un turismo che rischia di essere fortemente condizionato dall'emergenza coronavirus e dalla polemica dei giorni scorsi, con il 'cuore verde d'Italia' che è stato considerato a rischio moderato (livello 3) come la Lombardia, Passignano sul Trasimeno si rifà il look dell'arredo urbano.

"Nuove linee, nuove colorazioni, nuovi materiali e nuovo look - si legge sulle pagine social del Comune -. Siamo partiti con il lungolago, per poi proseguire nelle altre zone del territorio. Panchina con struttura in acciaio, seduta e schienale in tondo d’acciaio trafilato e verniciato. In abbinamento nuovo cesto da 80L in lamiera zincata e posacenere. Totale sostituzione delle vecchie dotazioni e potenziamento dei punti di raccolta rifiuti. A breve ci saranno altre novità".