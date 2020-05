L'Umbria è pronta per il turismo dice la stampa estera, il sindaco Romizi: "Motivo di orgoglio"

Nessun luogo al mondo è esente dal Coronavirus, ma l’Umbria è il più vicino allo zero. È quanto affermano due articoli, uno del Telegraph e uno di Fortune, che indicano il cuore verde d’Italia come il posto migliore dove andare in vacanza.

“Si tratta di un’enorme gratificazione per una regione come la nostra. Un riconoscimento che ci inorgoglisce e che ci sprona a fare sempre meglio, perché l’Umbria, con i suoi paesaggi mozzafiato, le sue specialità culinarie, le sue tradizioni e i suoi paesi tutti da scoprire, è un territorio dal grande potenziale e che ha tutte le carte in regola per essere competitiva e proporsi come una delle destinazioni più ambite d’Europa” scrive il sindaco di Perugia, Andrea Romizi in un post su Facebook commentando gli articoli della stampa estera.

Leggi l’articolo del Telegraph.

Il turismo è un elemento importante dell’economia regionale. Le bellezze artistiche, paesaggistiche e i sapori dell’enogastronomia sono sempre al centro delle attenzioni della stampa estera e l’articolo di Fortune considera l’Umbria come il luogo ideale per trascorrere le vacanze estive 2020, immergendosi nell’arte, nei piccoli borghi, nei boschi e sfruttando la tranquillità e la vivibilità della piccola Umbria.

Leggi l’articolo di Fortune.

L'Umbria è il luogo più vicino allo zero sul contagio Covid19 e l'agenzia di sviluppo della Regione ha diffuso il messaggio: l'Umbria è pronta per il turismo.