Turismo, l'Inghilterra incorona l'Umbria: "È la vacanza ideale dopo il lockdown"

In un'Italia da sempre meta di viaggiatori provenienti da tutto il mondo grazie alle sue bellezze artistiche, ai suoi paesaggi e alle sue specialità enogastronomiche, il settore del turismo sarà uno di quelli più provati dall'emergenza coronavirus. Eppure al di là della Manica, in Inghilterra, c'è chi guarda ancora allo Stivale, e in particolare all'Umbria, come "il posto ideale per la prima vacanza dopo il lockdown".

A incoronare il 'cuore verde d'Italia' è il 'Telegraph', che nella sezione 'viaggi' del suo sito promuove l'Umbria attraverso il racconto del viaggio enogastronomico fatto in Umbria lo scorso anno dal giornalista Andy Lines e da Masha Rener, nata a Umbertide e ora chef nel quartiere londinese di Soho. Nell'articolo del quotidiano britannico l'Umbria, "alternativa meno affollata alla Toscana da cui spesso è messa in ombra", regge invece il confronto anche a tavola dove la "Norcina merita di attirare i globetrotter del turismo enogastronomico proprio come la panzanella e la bistecca alla fiorentina".