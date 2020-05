Coronavirus, il gruppo Becca investe ancora sulle eccellenze della natia Umbria

La famiglia italo-lussemburghese Becca ha deciso di giocare al rilancio continuando a investire nel made in Italy e, in particolare, nelle eccellenze made in Umbria.

“L’estate 2020 sarà segnata dalla riscoperta dei piccoli borghi, di luoghi attrattivi ma poco affollati e di vacanze nella quiete e nella natura a cui l’Umbria è da sempre particolarmente vocata. Per questo dobbiamo investire e promuovere questo territorio che è in grado di rispondere al meglio a questa richiesta emergente di sicurezza, lontano da ogni assembramento. Non dimentichiamoci poi che all’estero la voglia di ‘Italia’ non si è affatto spenta. Sta a noi farci trovare pronti, mettendo in campo anche servizi di accoglienza su misura per soddisfare le nuove esigenze del mercato e comunicarli in modo efficace”. A parlare è il leader del Gruppo Flavio Becca che, insieme al padre Aldo, ha sviluppato un progetto di valorizzazione e di esportazione del made in Italy che eccelle.

I Becca oggi sono proprietari in Umbria di un sistema di imprese attive nel settore agro-alimentare e in quello dell’ospitalità: Cantina Perticaia, azienda agraria che ha nel Montefalco Sagrantino DOCG uno dei suoi prodotti di punta, Castello di Gallano, il resort diffuso realizzato nel borgo di Gallano, a Valtopina (PG), che la famiglia ha completamente ricostruito dopo il sisma del 1997 e che è un complesso tutelato dal Ministero dei Beni Culturali, Gallano Restaurant, Radio Gallano e Borgo Le Cese di Nocera Umbra, in corso di ristrutturazione.

Profondamente convinta dell’importanza della comunicazione che è nata Radio Gallano, l’emittente del gruppo, prima in Italia a trasmettere da un resort. La radio diffonde attraverso il web il meglio della musica italiana degli ultimi 50 anni, i grandi successi del repertorio internazionale e news ad ogni ora, promuovendo il territorio umbro e i suoi prodotti d’eccellenza. “Una realtà dinamica e in espansione, ascoltabile attraverso tutti i dispositivi digitali – spiega Flavio Becca – che ora più che mai sta assolvendo al compito primario della radio, rasserenare e fare compagnia, ma che è anche un importante strumento di comunicazione per il made in Italy e per tutte quelle attività del territorio che si stanno rimettendo in piedi dopo il lockdown”.

