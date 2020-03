Supermercati chiusi la domenica, Emi ed Hurrà decidono di far riposare i dipendenti

Domenica di chiusura per i supermercati Emi ed Hurrà per consentire il riposo ai dipendenti e la sanificazione dei locali.

La società Grandi magazzini fioroni (Gmf spa) comunica che "i supermercati Emi e Hurrà, domenica 5 e 12 aprile rimarranno chiusi - si legge in una nota - limitiamo gli spostamenti delle persone concediamo una pausa ai nostri collaboratori, sottoposti nell’ultimo periodo ad un enorme carico di lavoro e ad una maggiore pressione emotiva".

La chiusura permetterà "un ulteriore intervento di sanificazione dei supermercati in aggiunta alle igienizzazioni che vengono effettuate quotidianamente, in linea con le normative in vigore e in modo da poter garantire una spesa sicura ai clienti" prosegue la nota dell'azienda.

I supermercati sono aperti dal lunedì al sabato "secondo i consueti orari e regolarmente riforniti in tutti i reparti per offrire ai clienti che hanno programmato l’uscita, la possibilità di effettuare una spesa completa" conclude la nota.