Coronavirus, fare impresa con nuove idee che coinvolgano il territorio

L’emergenza Coronavirus ha paralizzato il Paese e congelato una già complessa

situazione economica, ma c'è anche chi guarda avanti per un hub per l’accelerazione d’impresa.

Si è aperta la chiamata, o call, di Fondamenti impresa sociale in collaborazione con

Binario5, per business idea e startup a impatto sociale rivolta alle migliori business idea e

start up che promuovano soluzioni innovative, generando impatto sociale ed economico nelle

seguenti aree: Food & Agriculture, Welfare, Education, High Tecnology.

"Non solo profitti quindi, ma anche capacità di restituire, mediante progetti concreti, qualcosa

al territorio di riferimento e alle comunità sociali che lo vivono" si legge in una nota a firma di Natale Romano. La call è aperta a tutto il territorio nazionale, purchè sia prevista, da parte dei soggetti che

saranno selezionati, una fase di sperimentazione nel territorio umbro per la durata di minimo

18 mesi.

La giuria composta da istituzioni, centri di ricerca, operatori finanziari e

imprese, valuterà il lavoro degli startupper che si sfideranno per rientrare tra le migliori 10 idee, alle quali saranno garantite 80 ore di formazione con esperti di settore, e per potere, al termine del periodo di

incubazione, presentare la loro idea imprenditoriale a fondi di investimento che potranno

accelerare il “way to market” con risorse economiche e competenze.

Il progetto è finanziato dalla Regione Umbria nell’ambito del programma FSE – Innovazione

sociale. C’è tempo fino al 30 aprile 2020 per candidarsi alla call, compilando l’apposito form

sul sito www.binario5.it. “La call non è solo un tentativo di risposta alla situazione che stiamo vivendo

quotidianamente – afferma Natale Romano, investment manager di Fondamenti – ma è anche

un’opportunità concreta per rendere Perugia e l’Umbria un terreno di sperimentazione per

idee potenzialmente disruptive, che sappiano unire la ricerca del profitto al perseguimento di

obiettivi di impatto sociale. Proprio il social impact è un tema sempre più al centro per la

definizione di investimenti di lunga durata, anche per operatori finanziari di grandi

dimensioni che stanno a poco a poco stravolgendo i loro classici criteri di selezione dei

progetti su cui investire”.