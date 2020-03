Coronavirus, Luisa Spagnoli chiude temporaneamente i 150 punti vendita in Italia

L’azienda Luisa Spagnoli ha deciso di chiudere temporaneamente, da oggi, per dar seguito alle indicazioni delle istituzioni, di ridurre al minimo le occasioni di contagio, tutti i suoi 150 punti vendita in Italia.

La decisione è sttata presa per in continuità con le misure preventive finora adottate e per non esporre ad alcun rischio la salute di dipendenti e clienti.

"In questi giorni, più che mai, tutti i cittadini sono chiamati ad esser responsabili dei propri comportamenti per loro e per la collettività. Gli imprenditori, in particolar modo, devono adattarsi velocemente e senza esitazioni ai nuovi modelli imposti – dice Nicoletta Spagnoli, amministratore delegato e presidente della Luisa Spagnoli Spa - affrontando in prima persona l’emergenza, cercando di adottare tutte le misure contingenti necessarie, anche le piu’ difficili, mantenendo allo stesso tempo una visione a lungo termine che possa garantire la continuità aziendale con la speranza di lasciarci presto tutto alle spalle".

Gallery