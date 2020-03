Coronavirus, dai 600 euro ai mutui sospesi: domande e risposte del Governo sul decreto 'Cura Italia'

Dall'indennità di 600 euro per le partite Iva e gli autonomi alla sospensione dei mutui, passando per i voucher babysittere e il finanziamento per gli straordinari ai lavoratori del sistema sanitario nazionale, fino alle misure di moratoria a sostegno alle piccole e medie imprese e alle modalità per ottenere il credito d'imposta. Tante le domande dei cittadini sulle nuove misure economiche prese dal Governo con il decreto #CuraItalia per fronteggiare i danni collaterali dell'emergenza coronavirus, a a cui cerca di rispondere il ministero dell'Economia e delle Finanze attaraverso il proprio sito ufficiale con una sezione in continuo aggiornamento.

Le risposte sono divise in quattro sezioni:

SANITÀ

LAVORO

LIQUIDITÀ A FAMIGLIE E IMPRESE

FISCO