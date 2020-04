Coronavirus in Umbria: negozi chiusi il 25 aprile, il 26 aprile e il primo maggio

Tutto chiuso con una nuova ordinanza. La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, "in considerazione della situazione di emergenza scaturita dalla pandemia in atto", spiega una nota della Regione, ha emesso un’ordinanza che prevede, nelle giornate di sabato 25 aprile 2020, domenica 26 aprile 2020 e venerdì 1 magio 2020, la chiusura di tutte le attività commerciali, sia degli esercizi di vicinato, sia delle medie e delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali.

Ma ci sono delle eccezioni: "In deroga alla disposizione che precede possono comunque rimanere in esercizio: i punti vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica purché ubicati su area pubblica o in locali indipendenti; le farmacie; le parafarmacie ubicate in locali indipendenti; le tabaccherie; i punti vendita di carburante per autotrazione; l’attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta tramite consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto".