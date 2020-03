Coronavirus, "Differiti i versamenti del 16 marzo. E dal nuovo decreto sostegno a imprese e partite Iva"

Il nuovo decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rinvierà i termini per i versamenti fissati per il 16 marzo. Lo annuncia il ministero dell'Economia e delle Finanze evidenziando che il provvedimento prevederà ulteriori misure per affrontare l'emergenza coronavirus, e in particolare altre sospensioni di termini per pagamenti e iniziative a sostegno delle imprese, delle Partite Iva e dei liberi professionisti

Sostieni PerugiaToday Caro lettore, da tre settimane i giornalisti di PerugiaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla emergenza CoronaVirus. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo: