Coronavirus, l'ipermercato Conad del Quasar consegna la spesa a domicilio

Alla luce delle misure contenute nel Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dcpm 11 marzo 2020), in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’ipermercato Spazio Conad del Quasar Village, a Ellera di Corciano, aderisce all’iniziativa ‘Spesì, la spesa a casa tua’. Il servizio permette ai clienti di ordinare la spesa da casa, telefonando al numero 075.51839435, da lunedì a sabato, o inviando un messaggio tramite WhatsApp al numero 3917616138 o 3917615955. La consegna ha un costo di tre euro (gratis per chi ha 65 o più anni), a fronte di una spesa minima di 25 euro.



“Se le persone non possono venire da noi – ha spiegato Tiziana Zetti, direttrice del Quasar Village – andremo noi da loro, con tutte le opportune cautele. Il centro commerciale in questa fase delicata ha dovuto adattarsi, trasformandosi da centro di aggregazione quale è per sua natura a soggetto in grado di rispondere ai bisogni contingenti della collettività”.



“Vogliamo sottolineare, come già ribadito da più fonti governative – ha sottolineato Adriano Gasbarri, direttore dell’ipermercato Spazio Conad – che la distribuzione alimentare procede regolarmente, è costante e garantita, perciò non è necessario una corsa all’accaparramento”.



Accanto al servizio di consegna spesa a domicilio, garantito entro i 15 chilometri, l’ipermercato ha attivato quello di sanificazione dei carrelli, in collaborazione con l’autolavaggio Ecoline Wash del Quasar Village che normalmente si occupa del lavaggio di esterni e interni delle vetture attraverso un sistema igienizzante a vapore.