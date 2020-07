Istat, aumento dei prezzi: in Umbria e a Perugia l'inflazione più alta d'Italia

Nel mese di giugno, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,1% su base mensile e una diminuzione dello 0,2% su base annua (come nel mese precedente), confermando la stima preliminare.

A determinare l’inflazione negativa per il secondo mese consecutivo sono i prezzi dei Beni energetici (-12,1%), che sia nella componente regolamentata (-14,1%) sia in quella non regolamentata (-11,2%) confermano flessioni molto ampie. I prezzi dei Beni alimentari continuano invece a crescere (+2,3%), con un’accelerazione di quelli degli Alimentari non lavorati (da +3,7% di maggio a +4,1%) e un lieve rallentamento dei prezzi degli Alimentari lavorati (da +1,7% a +1,2%). A registrare tassi di crescita sopra il punto percentuale sono anche i prezzi dei Tabacchi (+3,0%) e dei Servizi vari (+1,4%) che contrastano, insieme a quelli dei Beni alimentari, le spinte deflazionistiche dei Beni energetici.

Dati superiori alla media nazionale si registrano però in Umbria e in particolare a Perugia, che con un'inflazione al +0.7 è con Bolzano e Napoli la città con il rincaro dei prezzi più alto (presi in esame capoluoghi delle regioni e delle province autonome e nei comuni non capoluoghi di regione con più di 150mila abitanti). Stesso discorso per l'Umbria nella speciale 'classifica' per regioni: con un +0.5 è insieme a Trentino Alto Adige e Campania quella con l'inflazione più alta.

La classifica per città - Bolzano 0,7, Napoli 0.7, Perugia 0.7, Trento 0.4, Ancona 0.1, Torino 0.1, Bari 0, Livorno 0, Palermo -0.1, Ravenna -0.1, Trieste -0.1, Brescia -0.2, Cagliari -0.2, Catanzaro -0.2, Modena -0.2, Reggio Calabria -0.2, Catania -0.3, Potenza -0.3, Messina -0.4, Padova -0.5, Roma -0.5, Genova -0.6, Reggio Emilia -0.7, Aosta -0.8, Bologna -0.8, Firenze -0.8, Milano -0.8, Parma -0.8, Verona -1, Venezia -1,3

La classifica per regioni* - Campania 0.5, Umbria 0.5, Trentino Alto Adige 0.5, Calabria 0.1, Piemonte 0.1, Puglia 0, Abruzzo 0, Sicilia -0.2, Friuli Venezia Giulia -0.2, Marche -0.2, Sardegna -0.3, BAsilicata -0.3, Lazio -0.4, Toscana -0.5, Lombardia -0.5, Emilia Romagna -0.2, Veneto -0.6, Liguria -0.8, Valle d'Aosta -0.8 ​

(*media nazionale -0.2)

La classifica per aree - Sud 0.1, Isole -0.2, Centro -0.3, Nord-Ovest -0.3, Nord-Est -0.4

Qui il report dell'Istat