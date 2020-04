Coronavirus, il Ricamificio Umbro converte la produzione dopo 60 anni: "Ora facciamo mascherine"

Il Ricamificio Umbro di Bastia Umbra converte la produzione per l'emergenza coronavirus. "In questa fase di emergenza Covid-19 - dicono dall’azienda umbra - il Ricamificio Umbro ha scelto di essere utile nell'esigenza del momento riconvertendo la propria produzione. Ci siamo organizzati per la produzione delle mascherine filtranti per uso civile. Il tessuto tnt utilizzato è 100% polipropilene idrorepellente, traspirante, non irritante".

Il Ricamificio Umbro, spiega una nota dell'impresa, è "un’azienda storica a conduzione familiare premiata per i 60 anni di attività con la medaglia d’oro e il diploma in onore della lunga carriera lavorativa".

Il Ricamificio motiva così la scelta della conversione: "Abbiamo preso questa importante decisione perché il nostro desiderio primario è renderci utili, in attesa di quella che sarà la ripresa in futuro con i nostri prodotti di ordinaria produzione". Al momento "sono due le tipologie di mascherine prodotte, taglia da adulto e da bambino". "Perché ci rivolgiamo anche ai bambini? Perché - dicono dal Ricamificio Umbro - l’emergenza sanitaria Covid-19 è mondiale". E ancora: "Da sempre siamo in contatto con molte associazioni ed enti religiosi. Oltre a commercializzare le mascherine che verranno prodotte, effettueremo delle donazioni e lavoreremo per chi vorrà effettuarle. Sono tanti i minori che necessitano di cure e di mezzi idonei alla propria protezione fisica e alla propria salute già debilitata, soprattutto nei paesi meno industrializzati del nostro. Per questo vogliamo essere vicini anche a loro e lo vogliamo fare con decisione".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.