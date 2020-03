Coronavirus, Grifo Latte non si ferma: "Produzione dei prodotti garantita, siamo in piena attività"

Tante attività produttive sono state costrette a fermarsi in questi difficili giorni di emergenza Coronavirus, ma non quelle essenziali del settore agroalimentare che devono continuare a garantire le loro forniture ai supermercati e a ogni cittadino. Tra queste, in Umbria, la Grifo Latte non ha mai interrotto il suo ciclo produttivo, continuando a ritirare il latte dagli allevatori, lavorandolo in sicurezza nei propri stabilimenti e facendolo arrivare alla grande distribuzione organizzata (Gdo) e a tutti i commercianti del comparto.

In questo senso, il presidente del gruppo Carlo Catanossi ha voluto tranquillizzare i consumatori e le famiglie, assicurando loro che il latte e gli alimenti trasformati come formaggi, mozzarelle e yogurt non verranno mai a mancare nelle case, nonostante tutte le problematiche del momento.

“Siamo in piena attività – ha sottolineato Catanossi –. I nostri soci allevatori mungono gli animali, raccolgono il latte e ce lo conferiscono come sempre in tutto il territorio. I nostri stabilimenti sono in funzione e tranne alcuni dipendenti che possono lavorare da casa, la stragrande maggioranza di essi è al lavoro in tutta sicurezza. Il nostro ufficio qualità sta garantendo che ci sia il rispetto delle normative per la sicurezza negli ambienti di lavoro e all’uopo abbiamo coperto con una specifica assicurazione tutti i lavoratori; ora la stiamo allargando anche ai nostri collaboratori, piazzisti e venditori”.

“C’è una grande richiesta da parte dei consumatori – ha reso noto il presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare – e anche per questo da domani (martedì 24 marzo) sarà possibile, per circa dieci comuni della provincia di Perugia, fruire del servizio di consegna della spesa a domicilio. L’azienda sta comunque dando una forte risposta a tutta la filiera e non c’è nessun motivo di preoccupazione. Lavoriamo a ritmi normali, i nostri piazzisti e venditori sono dappertutto, tutte le catene della grande distribuzione e i nostri clienti hanno i nostri prodotti senza alcun problema. C’è solo da stare tranquilli con la speranza che si possa tornare quanto prima alla normalità”.

