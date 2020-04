Fase 2, la giunta regionale dà il via libera dall'11 maggio alle domande per i prestiti diretti

La giunta regionale ha approvato le misure tecniche per l’istituzione del Fondo prestiti Re Start "misura che si inserisce nel più amplio pacchetto di misure che la Giunta ha varato la settimana scorsa e che sarà interessato da ulteriori strumenti già annunciati dalla presidente - spiega l'assessore regionale Michele Fioroni - I finanziamenti si rivolgeranno alle imprese che abbiano subito danni a causa dell’emergenza Covid-19.

Il fondo è costituito da una dotazione di 18,5 milioni di euro, ripartiti in euro 12 milioni per la concessione di finanziamenti fino a 25mila euro a favore delle micro e piccole imprese e 6,5 milioni di euro destinati alla realizzazione di operazioni di finanziamento in 'pari passu' con intermediari finanziari abilitati che verranno selezionati tramite procedura pubblica".

La misura Fondo Prestiti Re Start è "un importante ed innovativo strumento a disposizione delle imprese che in questo momento di crisi economica necessitano di credito immediato. Inoltre, prevedere che la metà del prestito sia a fondo perduto, all’avverarsi delle condizioni previste, è di certo un sostegno fondamentale e un incentivo per la ripresa delle attività economiche del nostro territorio - prosegue l'assessore Fioroni - Siamo vicini a tutte le imprese del territorio che in questo momento di emergenza stanno affrontando grandi difficoltà e, nell'auspico di una veloce ripresa delle attività produttive compatibilmente con le esigenze sanitarie, siamo convinti che le misure che abbiamo messo e metteremo in campo, possano essere un efficace strumento di sostegno. Insieme, ce la faremo!".

