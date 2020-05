Fase 2: esteso da 6 a 10 anni il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

E' stata approvato l'emendamento al Decreto Liquidità proposto da Emanuele Prisco, deputato umbro di Fratelli d'Italia, con il quale si estendono a 10 anni, invece dei 6 previsti in precedenza, i finanziamenti del fondo di garanzia in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza Covid-19.

"Si tratta di una misura concreta per il tessuto economico e produttivo caratteristico dell’Umbria, come del resto del Paese - spiega il deputato Prisco - che consente a questa ampia platea di soggetti un arco temporale più lungo e più congruo per restituire i prestiti ricevuti, per quella che sarà una delicata e lunga fase di ripresa. A maggior ragione nel territorio umbro e degli altri territori colpiti nel 2016 dai danni diretti e indiretti del sisma".