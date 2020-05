Coronavirus, ripartono gli agriturismi dell'Umbria. Ecco le regole per esercenti e ospiti

Con l'ordinanza n. 28 firmata ieri (22 maggio 2020) dalla presidente Donatella Tesei la Regione Umbria consente agli esercizi ricettivi extralberghieri umbri di riaprire da lunedì 25 maggio e di entrare così nella Fase 2 dell'emergenza coronavirus. Sta dunque per terminare l'attesa di tutti quei proprietari di agriturismi, pronti a riaccogliere i visitatori e contribuire al rilancio del turismo in una regione come l'Umbria che, nonostante i numeri virtuosi in termini di contenimento del contagio, è finita nei giorni scorsi al centro delle polemiche per essere stata considerata a 'rischio medio' come la Lombardia martoriata dal Covid.

"Per la gestione dell’attività di tutte le strutture ricettive - si legge nell'ordinanza regionale di ieri -, nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, individuate dal protocollo tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020, integrato il 24 aprile 2020, si fa riferimento alle linee guida di cui all’Allegato n. 3, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fatte salve ulteriori eventuali puntualizzazioni che si rendessero necessarie al fine della sua applicazione".

Ecco dunque le regole a cui i gestori delle strutture saranno tenuti ad attenersi, delineate nel documento stilato dalle Regioni e recepito dal Governo nell'ultimo Dpcm che ha consentito diverse riaperture dallo scorso 18 maggio, e le linee guida stabilite dall'Umbria nello specifico documento allegato all'ultima ordinanza regionale con cui si regolano i servizi 'extra' forniti dagli esercizi ricettivi, come le aree per il gioco, lo sport o i meeting o le consumazioni a buffet...

INDICAZIONI GENERALI

ATTIVITÀ SPECIFICHE

