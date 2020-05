Fase 2, la ripresa passa per il turismo di prossimità. Acacia Group lancia "Adotta un borgo"

Il rilancio dell'Umbria, partendo dai suoi borghi. Da adottare virtualmente come vuole il progetto di Acacia Group. Il progetto consente alle aziende di scegliere quale borgo adottare virtualmente dando la possibilità di promuovere mediaticamente con un piccolo investimento il luogo scelto, aiutare di conseguenza le attività commerciali presenti, far scoprire i prodotti di eccellenza, ricevendo in cambio visibilità sul territorio e online.

In sintesi, il portale web www.adottailborgo.it e la relativa app daranno la possibilità di individuare facilmente ogni luogo e costruire un itinerario smart. Sarà anche un’opportunità di sviluppo per videomaker, fotografi, freelance, artisti e studiosi che potranno integrare le loro competenze ed essere parte attiva del progetto.

Il principio di base, come afferma Francesco Pace, fondatore e amministratore di Acacia Group, è che il “turismo di prossimità” sarà quello che si svilupperà con più facilità fuori dal tunnel dell'emergenza covid-19-

"Un modo di viaggiare che ci condurrà verso mete vicine a casa e, possibilmente, poco affollate. Saranno in pole position, quindi, i meravigliosi borghi che costellano il territorio italiano e una modalità di esplorazione che segue i principi del turismo lento. Un modo che ci consentirà di riscoprire piccoli tesori del nostro Paese e fuori dalle classiche rotte turistiche" spiega ancora.

"Secondo le indagini sarebbe pari a oltre 20 miliardi il beneficio, misurato in termini di spesa turistica, generato dai cosiddetti “turisti autoctoni”. Ricaduta positiva per strutture turistiche e attività commerciali che adesso più che mai hanno bisogno di sostegno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul www.adottailborgo.it il modulo per la "adozione" del borgo. "Le richieste, per una corretta assegnazione, saranno valutate considerando l'ordine cronologico di ricezione. Il progetto è esposto online, stiamo intanto lavorando all’interfaccia grafica definitiva. Già molte realtà ci hanno chiesto di espandere il progetto a tutto il territorio italiano".