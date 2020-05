Fase 2: 'La ceramica artistica umbra: un’eccellenza da cui ripartire', incontro sindaci-Regione

“La ceramica artistica umbra: un’eccellenza da cui ripartire”. Questo il tema dell'incontro 'virtuale' in programma domani mattina (giovedì 7 maggio, ore 10) che potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook dell'associazione “La Strada della Ceramica in Umbria”. Una significativa opportunità per creare sinergie e mettere in rete le città della ceramica, per promuovere e valorizzare questa tradizione in Umbria; in questo momento di emergenza sanitaria rappresenterà proprio un’occasione di “ripartenza” per individuare e concordare insieme strategie di rilancio e di ripresa del tessuto economico del territorio.

All'incontro nterverranno Michele Toniaccini (sindaco di Deruta e pesidente dell’associazione “La Strada della Ceramica”), Michele Fioroni (assessore allo Sviluppo economico della Regione Umbria), Paola Agabiti (assessore regionale al Turismo), Massimo Isola (presidente Aicc) e Angelo Frascarelli (direttore del Cesar). Parteciperanno anche Filippo Mario Stirati (sindaco di Gubbio) e Giovanna Uccellani (assessore comunale a Gubbio), Massimiliano Presciutti (sindaco di Gualdo Tadino), Roberta Tardani (sindaco di Orvieto), Francesco Vestrelli (Cna Umbria), Stelvio Gauzzi (Confartigianato Imprese Perugia), Vilma Palomba (Casartigiani) e Sergio Mercuri (Confcommercio Umbria). Sarà possibile intervenire via Whatsapp al numero 370.1397043.