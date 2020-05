Fase 2, Confcommercio approva il piano della Regione: "Bene il bando Re Start"

La pubblicazione del bando regionale Re Start rende operative le misure immaginate dalla Regione Umbria per sostenere le imprese nell’emergenza Covid-19. Positiva la reazione di Confcommercio.

“Apprezziamo lo sforzo della Regione e siamo pronti ad aiutare le imprese nell’accesso alle risorse del bando”, commenta il presidente Giorgio Mencaroni.

“La Regione ha rispettato i tempi strettissimi che erano stati concordati – aggiunge – e soprattutto ha impostato il suo intervento sulla base di criteri ampiamente condivisibili, che ruotano intorno al principio dell’entità del danno subito.

Noi immaginiamo che saranno tantissime le imprese umbre che si attiveranno da lunedì 11 maggio per accedere ai benefici del bando Re Start. Se le risorse non dovessero essere sufficienti a garantire a tutte le imprese le condizioni per rimettersi in moto, fin da ora chiediamo alla Regione di arricchire il fondo con ulteriori risorse.

Da parte nostra - conclude il presidente di Confcommercio Umbria - abbiamo messo in campo una task force di tecnici, su tutto il territorio regionale, in grado di assistere le imprese nell’accesso al bando”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per contattare i tecnici di Confcommercio Umbria: tel. 075.506711 - 0744.405910 - noicisiamo@confcommercio.umbria.it.