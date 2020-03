Coronavirus, emergenza lavoro: Tesei e sindacati studiano un piano straordinario per l'Umbria

Difendere il lavoro dall'impatto potenzialmente devastante dell'emergenza. Questa secondo i sindacati la priorità ai tempi del coronavirus nell'Umbria che inizia a contare i primi contagiati (sono 6 finora come riporta il Bollettino medico della Direzione regionale Sanità) e vede a rischio più di 15mila posti di lavoro secondo il grido d'allarme lanciato da Confcommercio e Federalberghi Umbria. Ed è questo il messaggio portato oggi (martedì 3 marzo) da Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria nell'incontro con Donatella Tesei, presidente della Regione che ha ricevuto i rappresentanti delle tre sigle insieme al suo capo di gabinetto Federico Ricci.

I TRE TEMI - Nel summit durato circa un'ora e mezza si è parlato anche dei possibili strumenti di azione: la necessità di attivare ammortizzatori sociali straordinari, in particolare per i settori meno protetti, come il turismo, sui quali si stanno già abbattendo le conseguenze dell’epidemia; un piano straordinario di assunzioni per la sanità pubblica; l’immediata apertura di un tavolo regionale sul trasporto pubblico locale in grado di garantire il mantenimento di servizi e occupazione.

LE PROMESSE - “Sulle questioni che abbiamo posto abbiamo ottenuto impegni precisi da parte della presidente - assicurano con una sola voce i segretari umbri dei sindacati Vincenzo Sgalla (Cgil), Angelo Manzotti (Cisl) e Claudio Bendini (Uil) -. Il primo è quello di insistere in sede di conferenza Stato-Regioni per recuperare e utilizzare le risorse disponibili per gli ammortizzatori in deroga. Il secondo, in tema di sanità, è la convocazione per il prossimo 19 marzo di un tavolo operativo con la stessa presidente, il rettore dell’Università degli Studi, i commissari e le organizzazioni sindacali di categoria, per sostenere lo straordinario impegno degli operatori della sanità pubblica e sbloccare le assunzioni, delle quali il nostro sistema sanitario aveva già bisogno prima dell’emergenza e che diventano oggi essenziali. Infine abbiamo affrontato anche il tema della vertenza aperta sul trasporto pubblico locale, vertenza che i lavoratori e le organizzazioni sindacali dei trasporti stanno gestendo con grande senso di responsabilità, vista la situazione contingente. La presidente - continuano i leader sindacali - si è impegnata a convocare un incontro con l’assessore, Busitalia e le organizzazioni sindacali per trovare una soluzione che garantisca al tempo stesso la difesa dei servizi per i cittadini e la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali”.