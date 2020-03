Coronavirus, dalla Cassa edile provvedimenti a favore delle imprese del settore

La Cassa edile della Provincia di Perugia rimane a fianco dei lavoratori e delle imprese edili anche nell’emergenza Covid 19 con una serie di provvedimenti importanti.

La Cassa edile ha deciso il pagamento anticipato delle ferie e del premio di anzianità annuale, il pagamento dell’integrazione malattia e il rinvio al 31 maggio 2020 della riscossione dei contributi in scadenza.

I provvedimenti decisi dall’ente bilaterale dell’edilizia Cassa Edile della Provincia di Perugia,

seguono gli accordi dei sindacati edili Feneal, Filca e FIllea e delle organizzazioni datoriali, per mettere "in

campo a fronte dell’emergenza sanitaria in atto e della conseguente emergenza finanziaria che

potrebbe colpire i lavoratori e le imprese edili" si legge in una nota.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Azioni che "costituiscono per l’ente associativo privato, un ingente sforzo finanziario ed

organizzativo volto a fornire un contributo tangibile ed immediato per la tenuta del sistema

dell’edilizia provinciale" conclude il comunicato.