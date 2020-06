Imprese, la crisi si combatte 'online' e dal Comune di Perugia arriva l'assistenza digitale

Nell'economia messa in ginocchio dall'emergenza coronavirus la modernizzazione e la digitalizzazione dei servizi pubblici e delle imprese può assumere un ruolo fondamentale nella ripartenza e il Comune di Perugia lavora su entrambi gli obiettivi. Ecco così che nasce il progetto di assitenza digitale alle aziende grazie all'opera dei volontari del servizio civile.

Un’attività che rientra nel progetto 'Economia della conoscenza: tra Pubblica Amministrazione e imprese online' (promosso dall’U.O. Servizi alle imprese il 20 febbraio scorso fino al 19 febbraio 2021) e che consiste nel fornire un supporto agli imprenditori, o comunque agli utenti, che si presentano a Palazzo Grossi presso gli uffici dell’U.O. Servizi alle imprese per guidarli nella ricerca puntuale di informazioni e documenti nel sito comunale e in altri siti utili.

“In un contesto di disorientamento e difficoltà economica, sociale e organizzativa come quello che stiamo vivendo - dichiara Clara Pastorelli, assessore al Commercio - la modernizzazione dei servizi pubblici cerca di facilitare l’accesso alle informazioni e alla fruizione del servizio pubblico online per l’avvio e anche il sostegno delle attività economiche. Tutto questo per favorire sempre più un approccio digitale e telematico che elimini il cartaceo e che si prospetta la via più seguita specialmente in conseguenza all’emergenza Covid19”.

L’assistenza digitale viene offerta sia telefonicamente (contattando i numeri 075 5773430, 075 5773440 o 075 5773450 ai quali risponderanno i tre volontari del servizio civile), sia tramite e-mail (risponderanno i volontari o gli uffici stessi). Il servizio di assistenza è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e in alternativa inviare una richiesta di informazioni o di assistenza alla mail 'commercio@comune.perugia.it'. È possibile inoltre consultare anche la relativa pagina del portale del Comune di Perugia.