Coronavirus, pago oggi e mangio domani: a Perugia spuntano i 'dining bond'

Pago oggi e mangio domani: a Perugia nasce la piattaforma per i 'dinig bond'. L’idea solidale arriva dagli Stati Uniti, e consiste nel progettare il futuro: il buono si potrà acquistare online, in poche semplici mosse, seguendo le istruzioni sulla piattaforma del Comune di Perugia.

Si tratta di "uno spazio di promozione solidale per esercizi di somministrazione-ristorazione, attività commerciali in genere, artigianali e ricettive - spiega l'amministrazione comunale - che troveranno uno spazio web per offerte e scontistiche da offrire ai clienti sul sito del Comune di Perugia. Pago oggi e mangio domani; ovvero al termine dell’emergenza coronavirus. In questo modo si potranno acquistare buoni-credito da fruire, in futuro, alla riapertura dell’attività commerciale prescelta".

“È una valida soluzione - spiega Clara Pastorelli, assessore al Commercio - capace di coniugare la semplicità con l’efficacia e volta a contribuire al sostentamento di tutti quegli esercizi che, limitati alle consegne a domicilio o del tutto chiusi, stanno trovando inevitabili difficoltà a far quadrare i conti. È un’iniziativa a metà tra il commerciale e il solidale, alla quale sono sicura aderiranno molti locali, negozi ed esercizi anche quelli di quartiere. Perché la fidelizzazione acquisita nel tempo ripagherá sicuramente”