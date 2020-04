Coronavirus, fase 2: ecco le misure che gli esercizi commerciali dovranno adottare

Tra mille polemiche sta per partire la cosiddetta 'fase 2' dell'emergenza coronavirus annunciata dal premier Giuseppe Conte e gli esercizi commerciali sono pronti a partire, se pur scagionati in base al tipo di attività. Tutti dovranno comunque rispettare le norme di igiene e prevenzione previste dal Dpcm del 26 aprile. Eccole elencate sul sito del Ministero della Salute...

DISTANZA - Assicurare il mantenimento di un metro di distanza interpersonale in tutte le attività.

PULIZA DEI LOCALI - Garantire l'igiene ambientale con una frequenza di almeno due volte al giorno.

ARIA - Mantenere un'adeguata aerazione naturale e il ricambio d'aria.

IGIENE DELLE MANI - Mettere a disposizione gel igienizzante per la disinfezione delle mani (in particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento).

MASCHERINE - Utilizzare le mascherine negli ambienti chiusi e dove non sia possibile il distanziamento sociale.

GUANTI - Usare guanti 'usa e getta' nelle attività di acquisto, in particolare in caso di alimenti e bevande.

INGRESSI DILAZIONATI - Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: attraverso ampliamenti delle fasce orarie; per locali fino a 40 metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori; per locali di dimensioni superiori a 40 metri quadrati, l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

INFORMAZIONI - Dare adeguata comunicazione alla clientela per garantire il distanziamento in attesa di entrare.