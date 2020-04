Coronavirus, prestiti alle imprese: online il modulo per la garanzia dello Stato fino a 25mila euro

"Una potenza di fuoco, con 400 miliardi destinati alle imprese". Così il premier Giuseppe Conte aveva presentato lo scorso 6 marzo il 'Decreto Liquidità' appena approvato dal Governo e oggi, a poco più di una settimana, la Commissione Ue ha dato la sua autorizzazione ad adottare gli aiuti di stato previsti dall'esecutivo ("Fino a 25mila euro di prestito con la garanzia al 100% dello Stato" aveva spiegato Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico).

"Il MiSE e Mediocredito Centrale, gestore del Fondo di Garanzia, stanno inoltre lavorando insieme all’Associazione bancaria italiana e ai principali istituti di credito - spiega una nota del Ministero dello Sviluppo economico - per rendere attivi e disponibili, in tempi brevi, tutti i sistemi informatici e la modulistica necessaria alla richiesta di garanzia per i beneficiari delle misure, che si prevedono numerosi".

E sul sito 'fondidigaranzia.it' è "già disponibile il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento. Allo stesso tempo si sta lavorando per accelerare le istruttorie bancarie con l’obiettivo di ridurre a pochissimi giorni il tempo di attesa tra la richiesta di finanziamento e l’accredito delle somme richieste sul proprio conto corrente".

#covid19 #decretoliquidità garanzia fino a 25mila euro da inviare alla banca o al confidi al quale si rivolgerà il beneficiario per richiedere il #finanziamento online il modulo dedicato https://t.co/Oyrvuy8w31