Coronavirus, Brunello Cucinelli 'incassa' il colpo: "Nel 2020 leggero calo del fatturato intorno al 10%"

Un calo del fatturato atteso intorno al 10% nonostante la performarce positiva di un secondo semestre in crescita, a causa dell'emergenza coronavirus che nella precedente metà dell'anno ha portato al 'lockdown' in diversi Paesi e di conseguenza alla chiusura di diverse buotique nel mondo.

Questo in sintesi il 2020 della Brunello Cucinelli S.p.A., il cui consiglio di amministrazione ha aggiornato le stime di fatturato ed esaminato i ricavi netti preliminari del primo semestre 2020, che al 30 giugno ammontavano a 205,5 milioni di euro (-29,5% a cambi correnti rispetto ai 291,4 milioni di Euro al 30 giugno 2019, -29,7% a cambi costanti). Un calo avvertito in misura diversa in base alle aree geografiche (Europa -23,8%, Italia -34,9%, Nord America -39,1%, Cina -19,1%, Resto del Mondo -19,4%) così come diverse sono state le performance dei vari canali distributivi monomarca retail -31,7%, multimarca wholesale -23,7%; monomarca wholesale -27,7%).

“Su questo primo semestre dell’anno ha fortemente influito la pandemia che si è abbattuta sul nostro pianeta - spiega Brunello Cucinelli, presidente esecutivo dell’azienda di moda umbra specializzata in manufatti di lusso -. Ma già ad oggi riusciamo ad immaginare positivamente un terzo e quarto trimestre che ci dovrebbero portare ad un leggero calo del fatturato nel 2020 intorno al 10%. Immaginiamo altresì un 2021 in netta ripresa con un riequilibrio di fatturato che noi stimiamo intorno al 15%. “Un ringraziamento speciale lo dobbiamo a tutti i nostri collaboratori che con dedizione e grande senso di responsabilità ci hanno consentito il totale recupero della produzione Autunno Inverno 2020 e la realizzazione fisica delle nuove collezioni Primavera Estate 2021”.

Attraversare la crisi con fiducia nelle proprie capacità e ottimismo dunque, con l'azienda che rivendica con orgoglio il modo in cui ha affrontato la tempesta: "Il numero delle umane risorse è rimasto il medesimo: prima della pandemia eravamo 2.024 dipendenti e ora siamo al lavoro con tutti i nostri 2.024 dipendenti - si legge in una nota dell'impresa -, di cui 1.000 a Solomeo e il resto negli spazi e nelle boutique di tutto il mondo. Prima del rientro, abbiamo fatto all’intero personale di Solomeo test sierologici e tamponi, e insieme all’Università di Perugia che analizza i dati, abbiamo stabilito che questi test seguiteranno sino alla fine della pandemia. La possibilità di sottoporsi al doppio test del tampone rinofaringeo e sierologico è estesa agli esterni che arrivano in azienda, con il relativo esito disponibile entro la successiva ora. Pensiamo che tutto questo contribuisca a farci lavorare con più serenità e attenzione, proteggendoci da eventuali ricadute".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E ancora: "Stiamo lavorando senza aver effettuato licenziamenti e senza aver chiesto sconti di qualsiasi genere a nessuno; ci pare che questa politica di protezione dei lavoratori e di grande rispetto per fornitori e landlord stia portando grandi risultati nella credibilità nell’impresa. Nessun cambiamento è stato apportato al nostro progetto di crescita decennale 2019-2028, che dovrebbe portarci al raddoppio del fatturato". Sempre nel rispetto della 'mission' di un'azienda che nel 2019 ha superato i 600 milioni di euro di ricavi, con una presenza selezionata nel mercato, limitata a 136 boutique monomarca e negli spazi più prestigiosi dei più importanti multibrand mondiali: "Attraverso un percorso di crescita sano, equilibrato e sostenibile, il grande obiettivo dell’impresa è quello di provare a realizzare profitti con etica, morale e dignità, nel pieno rispetto della dignità morale ed economica delle 2.000 Umane Risorse che lavorano direttamente per l’azienda, e per tutti coloro vi collaborano".