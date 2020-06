Futuro digitale anche per l'artigianato: ecco i 'corsi' di manifattura 4.0

La tecnologia per ripartire dopo l’emergenza coronavirus, puntando proprio su quegli strumenti digitali che si sono rivelati alleati delle imprese durante il lockdown. Questa la ricetta giusta secondo Confartigianato Imprese Foligno e Artigianservizi, che vogliono supportare tutte le imprese, anche quelle di piccole dimensioni, in questo fondamentale e necessario passaggio. Con questa filosofia è stato organizzato per la prossima estate uno specifico percorso, attraverso il quale favorire l’utilizzo delle tecnologie digitali anche nel lavoro artigiano.

FUTURO DIGITALE - Attraverso webinar e corsi formativi, esperti del settore e specialisti qualificati nei processi di innovazione d’impresa aiuteranno così gli imprenditori ad utilizzare le nuove tecnologie per riorganizzare le attività produttive e uscire più facilmente dall’emergenza economica e finanziaria scaturita dalla pandemia. In modo professionale ma accessibile a tutti, grazie all’esperienza maturata nel lavoro con le imprese. Tutte le iniziative sono gratuite perché finanziate nell’ambito del Bando DIH 2019 con il Contributo della Camera di Commercio di Perugia. “In una fase così cruciale per il rilancio – spiega Gianluca Tribolati, segretario di Confartigianato Imprese Foligno - è fondamentale rispondere alle specifiche richieste delle imprese e diffondere con ancora maggiore efficacia il valore della cultura digitale, mettendo in rete progetti, servizi e percorsi formativi vicini ai temi dell’impresa e della manifattura 4.0”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

IL PROGRAMMA - Si inizierà martedì 23 giugno (ore 17.30) con il primo seminario on line sul tema “Lean Production: pianifica, organizza le tue attività produttive per rilanciare la tua impresa” a cui interverranno l'ingegner Nicola Lippi, Riccardo Cappelli, responsabile Ufficio Credito di Confartigianato Cesena e Gianluca Tribolati, segretario Confartigianato Foligno. Il secondo webinar si terrà martedì 21 luglio (ore 17.30) su “Marketing digitale: dall'e-commerce alla comunicazione, riprendi il controllo del tuo mercato”, con relatore l'esperto Luca Domeniconi di Limitless srl. Infine il 15 settembre (ore 17.30) il webinar sul tema “La cyber-security ai tempi dello smart working”, che scandaglierà le problematiche collegate alla privacy, a cui prenderanno parte l'ingegner Giorgio Sbaraglia, Francesco Collini di Retigest drl e Chiara Ricci responsabile del Servizio Privacy di Confartigianato Cesena.

Al termine dei webinar verranno avviati una serie di corsi specifici e mirati, sempre a partecipazione gratuita.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0742/391678 (o iscriversi direttamente in modo gratuito attraverso questo link)