Contributo a fondo perduto a partire da mille euro per imprese e partite Iva: come richiederlo

Un bonus a fondo perduto a partire da mille euro per imprese e partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19. Questo è uno degli strumenti del 'Decreto Rilancio' varato dal governo per combattere la crisi e oggi (luned' 15 giugno) l'Agenzia delle Entrate spiega sul proprio sito come poter richiedere questo contributo, con le domande aperte appunto da oggi fino al 13 agosto (gli eredi, invece, potranno presentarla dal 25 giugno al 24 agosto). Ecco le informazioni sui requisiti necessari e per presentare la domanda...

INTRODUZIONE

IL CONTRIBUTO

A CHI SPETTA

A CHI NON SPETTA

LA MISURA DEL CONTRIBUTO

LA RICHIESTA: CONTENUTO DELL’ISTANZA

COME PREDISPORRE E TRASMETTERE L’ISTANZA

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

CONTROLLI ED EVENTUALE RESTITUZIONE

PER SAPERNE DI PIÙ

