Coronavirus, il Gruppo Angelantoni Industrie dona macchinari alle strutture ospedaliere e di ricerca

Il Gruppo Angelantoni Industrie, attraverso la controllata ALS Angelantoni Life Science, ha donato una serie di apparecchiature ospedaliere, al fine di coprire rapidamente le carenze di taluni laboratori soggetti a un carico di lavoro talvolta decuplicato, aderendo all’invito di Confindustria Umbria per una raccolta fondi a favore del sistema sanitario.

In particolare, sono stati donati un congelatore a -86°C al Dipartimento Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Policlinico di Milano (professor Andrea Gori); un frigorifero da laboratorio per lo stesso Ospedale, Centro Trasfusionale e Biobanca (dottor Daniele Prati) e una cappa a flusso laminare SterilSafe 72, per la manipolazione di materiale microbiologico in classe sicurezza livello 2, destinata al Laboratorio di Scienze Omiche e Molecolari, Dipartimento di Chimica Biologica e Biotecnologie dell’Università di Perugia (professor Gabriele Cruciani). Il valore commerciale è di circa 25.000 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Come ognuno di noi ben conosce - sottolinea Gianluigi Angelantoni, presidente del Gruppo Angelantoni Industrie - stiamo vivendo un momento di eccezionale e grave emergenza sanitaria. I nostri medici, infermieri, operatori della Protezione Civile, volontari stanno affrontando una vera guerra con coraggio, professionalità e sacrificio ma talvolta senza il necessario supporto di protezioni e di apparecchiature scientifico-sanitarie. La famiglia Angelantoni e tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo hanno inteso così di dare un contributo per far fronte ad una crisi sanitaria senza precedenti nella convinzione che più uniti e coesi ne usciremo più consapevoli, più responsabili e più forti, pronti ad un nuovo Rinascimento”.