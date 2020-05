Coronavirus: fotocellule e app per gestire ingressi e uscite dai negozi, il progetto di un'azienda perugina

Un sistema di controllo degli accessi nei locali e che consente di regolamentare il flusso degli ingressi e delle uscite in base al principio del semaforo: rosso aspetti, verde entri.

È quanto ha lanciato da pochi giorni l’azienda Umbra quadri di Gabriele Pierini e Carlo Dozzini con il progetto "Stop&Go". La sperimentazione del prodotto inizia oggi presso l’Euronics di Ponte San Giovanni. L’azienda perugina si occupa della realizzazione e installazione di quadri elettrici (tra le collaborazioni importanti anche quelle internazioni con Metalprogetti e Angelantoni).

“Il funzionamento è molto semplice grazie all’utilizzo di un coppia di fotocellule che registrano ingresso e uscita di persone del negozi – dice Pierini – L’impianto viene settato e viene impostato il numero di persone che possono entrare nel locale, i sensori registrano accessi ed uscite e scatta il semaforo quando non può entrare nessuno”.

L’applicazione di moduli aggiuntivi come sistemi touchscreen, termoscanner e telecamere, permette di ottimizzare la gestione delle attività di vendita e di gestione degli spazi di lavoro delle attività commerciali, palestre, ristoranti, musei, ambulatori fino alle feste e alle fiere.

“Il sistema, pensato per il controllo delle file, è gestibile tramite app dal cellulare – prosegue Pierini – in modo da incrementare o diminuire il numero di accessi consentiti, permettendo il rispetto delle normative di sicurezza previste dai decreti emanati per il contrasto al Coronavirus”.