Corciano, le attività commerciali che restano aperte e fanno consegne a domicilio

E' lo stesso Comune di Corciano a comunicare, con un post su Facebook, l'elenco (in costante aggiornamento) delle attività commerciali del propri territorio che se hanno abbassato la saracinesca per rispettare i provvedimenti governativi anti Covid-19, non hanno cessato la propria attività: semplicemente, si sono adattati e adesso consegnano la propria merce a domicilio, rispettando rigorosamente le norme sanitarie indicate dai decreti.

Ecco allora che supermrecati, ristoranti, negozi per l'infanzia, cartolibrerie, servizi per la casa e per gli animali, ma anche per il benessere, sono elencati nella pagina istituzionale del Comune di Corciano, qui linkata.

Allo stesso modo si stanno muovendo altre amministrazioni locali, come ad esempio il Comune di Gualdo Tadino ma anche gruppi di cittadini, come quello nato sempre su Facebook che raccoglie tutte le attività con consegna a domicilio.