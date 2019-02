Colosso giapponese investe in Umbria: inaugurato super centro all'avanguardia insieme all'Università perugina

La sede italiana del colosso giapponese della Tamura Corporation, leader nella progettazione e produzione di magneti industriali, si trova in Umbria, più precisamente in via Ponchielli a Corciano. La presenza della Tamura in Umbria si è così consolidata lunedì 4 febbraio con l’inaugurazione del Center for Magnetic Innovation and Technologies (Cmit), realizzato in collaborazione dell’Università di Perugia - Dipartimento di Ingegneria.

Il Centro adotterà strumenti e metodi di calcolo all’avanguardia, con l’obiettivo di realizzare un progetto di cooperazione tra Università e Tamura, per lo sviluppo di nuove tecnologie e studi innovativi in campo elettrico.

“Fa piacere avere nel nostro territorio la sede italiana di questa azienda leader, che occupa nel mondo oltre 6 mila persone ed opera in un mercato globale – spiega l’assessore comunale di Corciano Francesco Mangano - dove magari viaggiano componenti elettronici ideati e progettati in Umbria”.

Nel corso della cerimonia hanno partecipato anche il Rettore Franco Moriconi, il Direttore di Ingegneria Giuseppe Saccomandi, il co-responsabile scientifico del CMIT Ermanno Cardelli ed i massimi dirigenti della Tamura, con in testa il Presidente Naoki Tamura, che ha voluto sottolineare l’importanza di questa iniziativa che vuole fondere nuove frontiere di ricerca nello studio dei magneti industriali.